Calciomercato Verona, rinforzi in arrivo per Tudor: i nomi

Tudor è stato chiaro, alla rosa del Verona non basta l’arrivo di Depaoli, ma serve anche altro visti che l’ex allenatore dell’Udinese ha chiesto un rinforzo due rinforzi: uno a centrocampo e uno in attacco che magari possano sostituire uno tra Lasagna e Kalinic, sempre più in uscita dal club veronese. Qualora poi ci fosse una cessione in difesa potrebbe esserci un nuovo nome.

Tony D’Amico, ds del Verona avrebbe messo nel mirino per la fascia, Riccardo Marchizza, terzino sinistro di proprietà del Sassuolo ma attualmente in prestito all’Empoli. Il giocatore ex Roma piace molto a Tudor che lo vorrebbe come alternativa sia come centrale che sulla fascia. L’arrivo del giocatore, ora nella squadra di Andreazzoli costringerebbe Frabotta di nuovo a fare le valigie, visto che il terzino romano ex Juventus non ha trovato spazio fino ad ora nella squadra di Tudor.