Calciomercato Villarreal: Kubo, Parejo, Coquelin. Super rinforzi per Emery

L’estate scorsa a Vila-real si celebrava in grande stile il ritorno del figliol prodigo Santi Cazorla. La presentazione molto spettacolare (se la memoria fa un brutto scherzo a qualcuno, eccola qui sotto) voleva essere d’auspicio per il Submarino amarillo, che nelle ultime stagioni non ha ottenuto risultati all’altezza rispetto ai primi anni 2000.

L’arrivo di Cazorla è stato visto un po’ da tutti come la conclusione perfetta della sua carriera. Per questo le aspettative erano basse: si credeva potesse giocare poche partite da subentrato. Il trentacinquenne spagnolo invece, che non giocava da quasi 2 anni, ha avuto un impatto incredibile. I suoi 11 gol e 10 assist sono stati fondamentali per il Villarreal, che è ritornato con merito in Europa League. Ora però Cazorla ha deciso di smettere, non con il calcio, ma di divertirsi in Europa. Infatti se n’è andato a giocare in Qatar con l’Al-Sadd guidato da Xavi.

Calciomercato Villarreal, tre giocatori per sostituire Cazorla

Un giocatore di così alto livello lascia per forza un grande buco nella squadra. Per questo il club non ha scelto un solo acquisto per sostituirlo. Sono davvero pochi i calciatori che in un unico corpo uniscano tutte le immense doti di Cazorla. Le caratteristiche principali che contraddistinguono il fantasista sono: tecnica, visione di gioco e carisma. Il Villarreal per tre qualità ha comprato altrettanti giocatori. Kubo, Parejo e Coquelin sono i prescelti. Il giapponese vestirà di giallo per una sola stagione, visto che il Real Madrid lo tiene sempre al guinzaglio e non perde mai d’occhio le sue partite. I Blancos hanno adottato la stessa strategia con Ødegaard. Dopo aver girovagato un po’ per l’Europa, Zidane ha deciso di richiamarlo alla base, senza neanche aspettare l’ultimo anno di prestito che spettava alla Real Sociedad. Di sicuro, durante la prossima stagione il Villarreal sarà la squadra spagnola più seguita in Giappone. E’ successo già quest’anno: le partite del Maiorca, ex squadra di Kubo, sono state viste più del Clásico. Il Submarino amarillo però merita uno sguardo perché sta diventando una squadra molto interessante. Vanno a rinforzare la rosa anche Coquelin e Parejo, entrambi comprati dal Valencia. In questo caso il club ha approfittato dei problemi economici che attanagliano i Blanquinegres. Il presidente Peter Lim infatti si sta liberando degli ingaggi più alti. Quindi, dopo Ferran Torres, altri due giocatori lasciano a malincuore il Valencia. Entrambi porteranno al Villarreal visione di gioco e leadership per sostituire Cazorla e rendere ancora più competitiva la squadra.

Villarreal, Emery nuovo allenatore

Il compito di amalgamare tutta la nuova farina in arrivo non è stato affidato a Javier Calleja, che ha riportato un gioco e dei risultati entusiasmanti. La società infatti ha scelto come nuovo tecnico Unai Emery per vincere subito. L’anno prossimo l’obiettivo principale sarà l’Europa League, la competizione tanto amata dall’allenatore basco, che ha sollevato per 3 volte la Coppa Uefa. La Liga però non verrà di certo accantonata e, anche grazie al nuovo Villarreal, sarà un campionato meraviglioso.