Sotto accusa il portiere dell’Udinese Okoye

Calcioscommesse, ci risiamo? Nel mirino il portiere Okoye. Come riporta sportmediaset, ‘durante la sfida dell’11 marzo 2024, Okoye venne effettivamente ammonito al diciannovesimo minuto della ripresa con l’Udinese in vantaggio 2-1 sul campo della Lazio. “Un gesto normale per guadagnare qualche minuto – si legge sul Messaggero Veneto che riporta la notizia -, ma diventato sospetto per il flusso di denaro importante su quel cartellino”‘.