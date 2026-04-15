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mercoledì, Aprile 15, 2026
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Bayern Monaco-Real Madrid, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Di
Anna Rosaria Iovino
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harry kane ph: fornelli/keypress
Harry Kane ph: Fornelli/Keypress

All’Allianz Arena di Monaco in scena il ritorno dei quarti di finale tra Bayern Monaco-Real Madrid. Il match, con fischio d’inizio previsto per le ore 21 di oggi, mercoledì 15 aprile 2026, verrà guidato dall’arbitro sloveno, Vincic S. La gara di andata è terminata con il risultato di 2-1 per i tedeschi.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Real Madrid

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane. Allenatore: Kompany.

REAL MADRID (4-3-2-1): Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Pitarch, Bellingham; Güler; Mbappé, Vinicius. Allenatore: Arbeloa.

Bayern Monaco-Real Madrid: diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Real Madrid, ritorno dei quarti di finale di Champions League, è in programma mercoledì 15 aprile alle ore 21 all‘Allianz Arena di Monaco di Baviera e sarà visibile in esclusiva in diretta su Amazon Prime Video.

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