Cambiaghi svela i rumors di gennaio: “Lazio? Non c’è mai stato il pericolo di andar via”

Intervenuto a Radio Lady, Nicolò Cambiaghi, punta dell’Empoli, è tornato a parlare delle voci che lo volevano alla Lazio e non solo. Queste le sue parole:

La Lazio si era interessata a lei a gennaio?

“Ma sinceramente, io non ho mai pensato di andarci, ero e sono concentrato sull’Empoli e voglio terminare un percorso perché ancora non è finito. Ho voglia di crescere, migliorarmi, voglio raggiungere l’obiettivo con la squadra che ci siamo prefissati, che è ovviamente quello della salvezza. Non c’è mai stato il pericolo di andare via dall’Empoli”.