La Juventus perde Cambiaso per due giorni di squalifica. Il giocatore bianconero dovrà saltare ben due sfide di campionato, contro Genoa e Inter. Il Giudice sportivo non ha fatto sconti e, in seguito al rosso rimediato contro il Parma, ha deciso di squalificare l’esterno bianconero per due giornate.

Cambiaso, nessuno sconto: due giornate di squalifica

Il fallo di razione avuto da Cambiaso ha avuto ripercussioni gravi. Il provvedimento dell’arbitro Matteo Marcenaro, terrà fuori Cambiaso per due match. Subito dopo l’episodio in campo, il classe 2000 si era scusato così attraverso Instagram: “Non sono una persona violenta; nella mia vita non ho mai alzato le mani o fatto qualcosa di simile. Oggi ho commesso un errore e voglio chiedere scusa ai miei compagni, a tutto lo staff, alla società e ai tifosi. È stato un brutto gesto che non mi appartiene e di cui mi vergogno. Nella mia vita ho commesso errori e da ognuno ho sempre imparato molto: anche da questo imparerò, per diventare una persona migliore. Forza Juve, fino alla fine“..