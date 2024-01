Camerun-Guinea, le ultimissime sulle formazioni

Sfida tra Camerun e Guinea al Charles Konan Banny Stadium di Yamoussoukro, gara valida per il Gruppo C di Coppa d’Africa. Camerun in campo con il 4-3-3. Wooh e Moukoudi centrali di difesa, sostenuti da Castelletto e Tolo sulle fasce. In mezzo al campo Anguissa con Ntcham e Kemen. In avanti il tridente composto da Ngamaleu, Ekambi e Magri.

Le probabili formazioni:

CAMERUN (4-3-3): Epassy; Castelletto, Wooh, Moukoudi, Tolo; Ntcham, Kemen, Anguissa; Ngamaleu, Ekambi, Magri. All. Song.

GUINEA (4-3-3): Kone; Conte, Jeanvier, Diakhaby, Sylla; Camara, Konate, Keita; Guilavogui, Kamano, Guirassy. All. Diawara.