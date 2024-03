Campionato amaro per Max Allegri. Ma i suoi cavalli volano

Se in campionato Allegri e la sua Juventus negli ultimi mesi stentano, nel galoppo la scuderia di “Acciughina” vola, con negli scorsi giorni il suo Sun Never Sets che domina una prova per puledri e si candida di diritto per le Oaks.

Chissà quante volte negli ultimi tempi i tifosi bianconeri avranno urlato verso di lui “ma datti all’ippica”, ed in effetti tutto ciò ha portato bene ad Allegri che in un anno ha riportato diverse vittorie con i cavalli della sua scuderia.

LA SCUDERIA DI ALLEGRI

Sun Never Sets è l’ultima scoperta, la Scuderia adesso inizia ad ampliarsi, ed una scommessa nata per scherzo adesso sta prendendo le sembianze di una vittoria su tutti i fronti.

Nei prossimi giorni vedremo in opera in giro per l’Italia ma anche Oltralpe, con la giubba amaranto della Alma Racing vedremo Mr Darcy, Fly By Fly, Roaring Gallagher, Lyricus e Momento Giusto.