Candela: “Roma favorita col Milan. A De Rossi farei cinque anni di contratto”

Intervistato a “Il Corriere dello Sera”, Vincent Candela, ex calciatore della Roma, ha parlato della squadra giallorossa anche in vista della sfida di Europa League tra la squadra di Pioli e De Rossi.

Candela: “Su Lukaku non ho dubbi”

Si aspettava che il suo amico De Rossi fosse così bravo?

“In due mesi lui ha fatto capire le sue potenzialità, e anche se deve dimostrare ancora tanto io gli rinnoverei il contratto per cinque anni. La proprietà parla poco ma agisce: hanno fatto un bel percorso con Mourinho, ora spero che ne facciano uno con lui”.

Si dovrà decidere anche il futuro di Lukaku.

“Io non ho dubbi: farei di tutto per tenerlo perché è un centravanti da Champions League, fa reparto da solo e gioca per la squadra”.

In Europa League sarà derby italiano: la Roma dovrà fare un’impresa?

“Secondo me le percentuali sono 51% Roma e 49% Milan. Il gioco di De Rossi può mettere in difficoltà Pioli: il Milan sta meglio in classifica, ha giocatori che possono fare la differenza ma l’ambiente non è così sereno e bisogna approfittarne”.