Lukaku fa innervosire l’Inter

Le parole rilasciate da Lukaku su instagram, dove parlava di 23 malati su 25 in casa Inter a gennaio, non sono state gradite dal club nerazzurro. In casa Inter preferiscono evitare ulteriori polemiche ma le parole del centravanti non sono state affatto gradite, una tirata di orecchie e stop.

Solo qualche precisazione da parte del club nerazzurro: “Da allora, fa notare l’Inter, l’unico altro caso di influenza è quello che costringe Bastoni a saltare la trasferta in casa Lazio (16 febbraio), quando gli altri tre sono recuperati – riporta la Gazzetta -. Quattro casi di influenza da inizio anno, si sottolinea, sono in linea con un normale inverno. Certo, è possibile che qualcun altro abbia avuto tosse o lievi sintomi, che in un periodo pre-Corona non allarmavano certo e non facevano rinunciare ad allenamenti, però il club nerazzurro fa sapere che mai ci si è trovati nella situazione descritta da Lukaku, con 23 malati su 25: le riprese degli allenamenti sarebbero lì a dimostrarlo. Il fatto che nessuno degli avversari, dei dirigenti o degli addetti sia stato coinvolto da un possibile contagio sembrerebbe smentire l’ipotesi del focolaio a fine gennaio”.