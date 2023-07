Carnevali conferma tutto: “Frattesi ha firmato per l’Inter. Ho incontrato Lotito per Berardi”

Intervistato poche ore fa, Giovanni Carnevali, ds del Sassuolo ha svelato come Frattesi abbia firmato in queste ore per l’Inter. Il dirigente del club emiliano ha parlato però anche di una possibile trattativa con la Lazio per Berardi.

Carnevali: “Tutto fatto per Frattesi. Mulattieri è interessante”

“È fatta per Frattesi all’Inter, ha firmato poco fa. Siamo contenti e non è stata facile. La trattativa è stata lunga e c’erano varie società, ma con l’Inter si è chiusa nel modo migliore, sia per noi che per il giocatore, che ha sempre avuto una preferenza per il club nerazzurro”. È stato importante l’inserimento di Mulattieri nella trattativa? “Non era legato al discorso Frattesi, la trattativa era in corso da prima e indipendente dalla vendita di Frattesi. Siamo contenti perché è un giovane interessante, in cui noi crediamo. Credo che sia un buon acquisto per il Sassuolo, per la politica che stiamo portando avanti”.

Dionisi vi ha chiesto un rinforzo al posto di Frattesi?

“Chiaramente adesso dovremo sistemare il centrocampo, arriverà qualche giocatore che potrà sostituire Frattesi”.

Su Berardi si sono novità? Ha letto le dichiarazioni di Lotito?

“Ho visto Lotito due giorni fa e non mi ha detto niente. Se ci sono comunicazioni spero me le faccia direttamente e non attraverso i giornali”.

Che acquisto è per l’Inter Frattesi?

“È un giovane italiano che ha caratteristiche diverse da tanti altri centrocampisti. Sono convinto che l’Inter abbia fatto un ottimo acquisto, poi starà all’allenatore e alla società valorizzarlo al meglio. Sono convinto che lo sapranno fare perché è un giocatore con grandissima qualità e con grande talento”.