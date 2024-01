Carrera: “Conte? E’ un vincente, può tornare alla Juventus. Magari insieme a me”

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Massimo Carrera, ex calciatore e vice di Antonio Conte, ha parlato di un possibile ritorno alla Juventus: “Non sono il suo procuratore ma un ritorno in bianconero può essere fattibile. Credo che i tifosi di qualsiasi squadra vorrebbero vedere Antonio sulla panchina della propria squadra. Lui è un vincente. Sono amico di Antonio ma non so nulla sul suo futuro: ha le qualità per fare bene ovunque. Si fa seguire dai giocatori ed è un vero condottiero. Come tutti gli allenatori che vogliono vincere cercherà di fare una lista dei giocatori da acquistare. Potrebbe preferire una squadra che ha una rosa adatta a giocare con un 3-5-2 ma può adattarsi anche ad una rosa diversa. Io vice di Antonio alla Juve? Accetterei subito”.

Carrera: “Di Conte non so nulla ma..”

Sul giusto acquisto per il futuro: “Koopmeiners è importantissimo per l’Atalanta, non sarà facile convincere la società nerazzurra a cederlo. Gasperini punta molto su di lui. Credo che per la Juve Henderson sia il centrocampista più adatto, è forse quello che Allegri sta cercando”.