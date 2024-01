ESCLUSIVA – Pellegatti: “Il Milan non spenderà sul mercato. Conte? Difficile. E su Pioli…”

Carlo Pellegatti, giornalista di fede rossonera, intervistato ai microfoni di SportPaper.

Milan e Roma arrivano entrambe da una sconfitta, con conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, chi vede come favorito?

“Favorito forse il Milan, qualora alla Roma dovesse mancare Dybala. Ci sarà un tentativo di recuperarlo, ma se non dovesse farcela la bilancia penderà un po’ a favore del Milan.”

Il Milan ha già portato a termine due acquisti, il ritorno di Gabbia e Terracciano, crede che i rossoneri interverranno nuovamente sul mercato?

“Salvo opportunità, il Milan non prenderà nessuno; non spenderà sul mercato. Le opportunità possono sempre nascere.”

Si è parlato di Conte al Milan nelle ultime settimane. Cosa ne pensa?

“Dato che non si sa quali allenatori accostare al Milan, allora, i più facili, sono Thiago Motta e Conte. Io cerco di capire qualcosa dalla società, il nome di Conte non è mai trapelato. Non escludo che venga, ma mi sembra difficile.”

Dove può arrivare il Milan in questo momento, dati gli ultimi risultati?

“Al Milan è mancata la continuità. Proprio partendo dall’assenza di quest’ultima è difficile comprendere dove potrà arrivare. Ha subito tanti alti e bassi nelle ultime settimane, bisognerà capire se riuscirà a ritrovare quella continuità che permette di guadagnare punti e di tornare ad un certo livello. I rossoneri sono difficilmente decifrabili. Questa poca costanza di risultati ha portato problemi di classifica, ma anche in coppa. Ora è necessario ritrovare i giocatori utili per avere un turnover a disposizione. Ci sarà un mese senza coppe, speriamo che possa stabilizzarsi per la volata finale. Questa incostanza di rendimento ha penalizzato il Milan.”

Ci sono possibilità che Pioli possa rimanere al Milan?

“In questo momento mi sembrano piuttosto scarse. Parlo di fine anno, ma sono scarse.”