Sandro Tonali ieri ha giocato la sua ultima partita stagionale. Infatti, il centrocampista del Newcastle avrebbe trovato un accordo con la Procura Federale. La FIGC ha risolto le ultime pratiche per estendere la squalifica anche nelle competizioni targate UEFA.

Squalifica di 10 mesi per il centrocampista

Come riportato da Il Corriere dello Sport, l’ex Milan, che era stato tirato in ballo da Corona nel caso scommesse, paga le giocate proprio sui rossoneri e sul calcio. Il calciatore, dunque, sconterà una squalifica di 10 mesi, con altri otto in cui dovrà collaborare con la giustizia e partecipare a campagne per la sensibilizzazione del gioco d’azzardo. Il Newcastle, visto che il rientro in campo sarà ad agosto, ha deciso di non versare l’ingaggio a Sandro Tonali, risparmiando così 13 milioni netti.