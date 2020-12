Caso Suarez, cosa rischia la Juve: dall’ammenda alla retrocessione

Questa mattina sono emersi altri dettagli sul caso Suarez e l’Università di Perugia che vede coinvolta anche la Juventus

L’esame farsa di Luis Suarez potrebbe aprire a dei clamorosi scenari. Come riportato da SportMediaset questa mattina, la Guardia di Finanza ha dichiarato che “erano stati “preventivamente comunicati” a Luis Suarez i contenuti della prova “farsa” per la conoscenza della lingua italiana sostenuta all’Università per Stranieri di Perugia, “giungendo a predeterminare l’esito ed il punteggio d’esame, per corrispondere alle richieste che erano state avanzate dalla Juventus, con la finalità di conseguire un positivo ritorno di immagine, tanto personale quanto per l’Università”.



Una situazione che potrebbe portare la Juventus ad avere degli importanti ripercussioni legali. Al centro c’è l’articolo 32 comma 7 del codice federale che fa riferimento ad “attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari”. La Juventus, a seconda di come verrà valutata la gravità del fatto, rischia un’ammenda per responsabilità oggettiva o una penalizzazione per responsabilità diretta. In casi più estremi anche la retrocessione o l’esclusione dal campionato. Al momento, quest’ultima ipotesi, non sembra essere la più percorribile.