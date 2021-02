L’ex fantasista della Roma non si è risparmiato sull’Inter. Ecco l’attacco riervato a Conte e Marotta

Nella tv di Bobo Vieri e nel dibattito incentrato sull’Inter, Antonio Cassano non si è risparmiato. Il tema centrale è stato il danese Eriksen che ha poi aperto una discussione sulle responsabilità di Antonio Conte e Beppe Marotta. Ecco cosa ha detto Cassano su Twitch: “Non ho scoperto l’acqua calda, si vede che Eriksen è un professionista e può fare la differenza. Lo so bene, non ho imparato ieri a giocare a calcio. Bastava dargli un po’ di fiducia”.

La stoccata a Marotta e poi a Conte:“Ha detto che non era funzionale? Io l’ho avuto alla Samp, quando si parla di gestione e di Conte, ok, ma quando si parla di giocatori Marotta neanche li conosce talvolta. O ha deciso da solo di dire che era fuori dal progetto, o glielo ha detto l’allenatore. Nell’Inter di Conte, Eriksen non difende: non dà equilibrio, né intensità. Per questo il mister gli preferisce Brozovic. Eriksen è un Modric meno forte. Modric non difende, all’Inter con Conte non gioca”