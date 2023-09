Catanzaro-Parma, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Le probabili formazioni di Catanzaro-Parma

Stadio Ceravolo sold-out per la prima del Catanzaro in casa, Vivarini deve rinunciare allo squalificato Oliveri, a centrocampo potrebbe partire dal 1^ Ghion, mentre in attacco la coppia sarà formata da Iemmello e Biasci. Pecchia ha molti dubbi di formazione, in attacco i ballottaggi saranno Partipilo-Man, Bernabé-Sohm e Colak-Bonny.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Krajinc; Sounas, Ghion, Pontisso, Vandeputte; Iemmello, Biasci. All. Vivarini

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Delprato, Circati, Ansaldi; Estévez, Hernani; Partipilo, Bernabé, Benedyczak; Bonny. All. Pecchia

DOVE VEDERLA IN TV

Il match Catanzaro-Parma, con fischio d’inizio previsto alle ore 16:15 domenica 17 settembre 2023, sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare a pagamento di Sky Sport e quella in streaming di DAZN.