Causio: “L’Inter è forte ma la Juve non molla mai, conosco la loro mentalità”

Franco Causio, ex calciatore della Juventus, ha parlato della vittoria dell'Inter nella sfida scudetto di San Siro e della sua prospettiva sul futuro del campionato.

Dopo la vittoria casalinga dell’Inter nella sfida di San Siro contro la Juventus, la squadra di Simone Inzaghi ha staccato i bianconeri in vetta alla classifica di quattro lunghezze, con una partita da recuperare contro l’Atalanta. Sulla lotta al titolo si è espresso sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport Franco Causio.

Causio: “Atalanta cliente scomodo per l’Inter, occhio alla Juve, più coesa degli ultimi anni”

“L’Inter è molto forte, ma la squadra di Allegri mi sembra più unita e coesa rispetto agli ultimi anni. E poi conosco la mentalità della Juventus dove non si molla mai fino alla fine. Quattro punti con una patita in meno è un bel vantaggio per l’Inter però la squadra di Inzaghi dovrà recuperare quella gara contro l’Atalanta di Gasperini, uno dei clienti più tosti della Serie A”.