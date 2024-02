Celta Vigo-Barcellona, probabili formazioni e dove vederla

Barcellona, prossimo avversario del Napoli in UEFA Champions League, impegnato sabato, alle 18.30, contro il Celta Vigo di Rafa Benitez, altro grande ex dei partenopei, nella gara valida per la venticinquesima giornata de La Liga. Blaugrana, terzi, arrivano alla sfida con il pareggio racimolato contro il Granada, che ha messo il Real Madrid definitivamente in fuga. Il Celta Vigo, invece, ha raccolto soltanto 20 punti ed occupa la quartultima posizione, a tre lunghezze dalla zona rossa. La gara d’andata, disputata lo scorso 23 settembre, è terminata 3-2 per la formazione di Xavi, grazie alla rimonta nei minuti finali, siglata Lewandowski, autore di una doppietta, e Cancelo. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Barcellona

CELTA VIGO (3-4-3): Guaita; Tapia, Nunez, Dominguez; Manquillo, Jailson, Beltran, Ristic; Allende, Larsen, De la Torre. All. Benitez.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Martinez, Cancelo; F de Jong, Gundogan, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi.