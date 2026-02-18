Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
giovedì, Febbraio 19, 2026
UEFA Champions League: crollo Inter contro il Bodø/Glimt, pari per l’Atlético Madrid a Brugge, vince il Bayer

L'Inter cade in Norvegia e complica il ritorno. Sconfitta pesante per i nerazzurri

Federico Maria Santangelo
LAUTARO MARTINEZ RAMMARICATO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Serata nerissima per l’Inter, sconfitto per 3-1 sul campo del Bodø/Glimt. La brutta sconfitta in Norvegia complica i piani di qualificazione dei nerazzurri. Vantaggio norvegese al 20esimo con Fet, a cui risponde, dieci minuti più tardi, Pio Esposito. Nella ripresa si accendono i padroni di casa che, in soli sei minuti, mettono a segno due reti con l’ex rossonero Hauge, al 61esimo, e Høgh, al 64esimo.

UEFA Champions League, i risultati della serata:

Qarabag-Newcastle 1-6: 3′, 32′ rig., 33′, 45′ pt. Gordon (N); 8′ Thiaw (N), 54′ Cəfərquliyev (Q); 72′ Murphy (N)

Bodø/Glimt-Inter 1-3: 20′ Fet (B); 30′ F. P. Esposito (I); 61′ Hauge (B); 64′ Høgh (B)

Club Brugge-Atlético Madrid 3-3: 8′ rig. Álvarez (A); 49′ pt. Lookman (A); 51′ Onyedika (B); 60′ Tresoldi (B); 79′ aut. Ordoñez (A); 89′ Tzolis (B)

Olympiacos-Bayer Leverkusen 0-2: 60′, 63′ Schick (B)

