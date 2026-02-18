Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
mercoledì, Febbraio 18, 2026
Home Serie A Bodo Glimt-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Bodo Glimt-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Di
Anna Rosaria Iovino
-
27
serie a enilive 2025 20226: inter vs juventus
LA GRINTA DI FRANCESCO PIO ESPOSITO CHE PUNTA IL DITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

I playoff di Champions League hanno preso il via e oggi tocca alla formazione di Cristian Chivu. Alle 21 di oggi, 18 febbraio 2026, all’Aspmyra Stadion andrà in scena Bodo/Glimt-Inter. La gata verrà guidata dall’arbitro tedesco Siebert. 

Bodo Glimt-Inter, probabili formazioni

Il Bodo arriva da una lunga serie positiva di risultati. Nella prima fase della Champions League la formazione norvegese ha messo in difficoltà diverse squadre importanti come il City di Pep Guasrdiola.

L’Inter molto sfortunata nella prima fase della Champions League che non è riuscita a passare direttamente alla fase successiva. I nerazzurri volano in campionato e sono +8 sulla seconda in classifica (Milan). I nerazzurri sono in corsa in tutte le competizioni e proveranno ad andare più avanti possibile.

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Bonny. All. Chivu

Bodo/Glimt-Inter, dove vederla in tv

La sfida tra Bodo/Glimt e Inter è in programma oggi, mercoledì 18 febbraio, alle ore 21 sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Prime Video, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Prime Video.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598