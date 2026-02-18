Bodo Glimt-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

I playoff di Champions League hanno preso il via e oggi tocca alla formazione di Cristian Chivu. Alle 21 di oggi, 18 febbraio 2026, all’Aspmyra Stadion andrà in scena Bodo/Glimt-Inter. La gata verrà guidata dall’arbitro tedesco Siebert.

Bodo Glimt-Inter, probabili formazioni

Il Bodo arriva da una lunga serie positiva di risultati. Nella prima fase della Champions League la formazione norvegese ha messo in difficoltà diverse squadre importanti come il City di Pep Guasrdiola.

L’Inter molto sfortunata nella prima fase della Champions League che non è riuscita a passare direttamente alla fase successiva. I nerazzurri volano in campionato e sono +8 sulla seconda in classifica (Milan). I nerazzurri sono in corsa in tutte le competizioni e proveranno ad andare più avanti possibile.

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Bonny. All. Chivu

Bodo/Glimt-Inter, dove vederla in tv

La sfida tra Bodo/Glimt e Inter è in programma oggi, mercoledì 18 febbraio, alle ore 21 sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Prime Video, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Prime Video.