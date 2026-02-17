Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
martedì, Febbraio 17, 2026
La Juve affonda a Istanbul, il Galatasaray passa 5 a 2

Scivolone bianconero a Istanbul

Fabiano Corona
serie a enilive 2025 20226: inter vs juventus
LUCIANO SPALLETTI INFURIATO CON JUAN DAVID CABAL ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Juve ko col Galatasaray

Dopo il ko con l’Inter arriva una nuova sconfitta per la Juve di Spalletti. A Istanbul arriva un pesante passo falso per i bianconeri, un 5 a 2 che lascia pochi dubbi. Uno scivolone duro da digerire

TABELLINO
Galatasaray-Juventus 5-2

Galatasaray (4-2-3-1): Çakir; Sallai, Sanchez, Bardacki (dal 32’ st Singo), Jakobs (dal 38’ st Elmali); Torreira, Sara; Yilmaz (dal 32’ st Icardi), Akgun (dal 30’ st Sané), Lang (dal 38’ st Boey); Osimhen.
A disposizione: Sen, Guvenec, Ayhan, Gundogan, Kutucu, Asprilla.
Allenatore: Buruk.
Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer (dal 34’ pt Gatti), Kelly, Cambiaso (dal 1’ st Cabal); Koopmeiners, Locatelli, Thuram (dal 35’ st Miretti); Conceiçao (dal 25’ st Kostic), McKennie, Yildiz (dal 36’ st Openda).
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Zhegrova, Adzic, Boga.
Allenatore: Spalletti.
Arbitro: Makkelie (Olanda).
Marcatori: 15’ Sara (G), 16’ e 32’ Koopmeiners (J), 49’ e 74’ Lang (G), 60’ Sanchez (G), 86’ Boey (G).
Ammoniti: Sara (G); Cambiaso (J).
Espulsi: 67’ Cabal (doppia amm.) (J).
Note: amm. Spalletti (all. Juventus).

