Napoli, Kvaratskhelia nel mirino del Barcellona | Serve il rinnovo col Napoli

La trattativa per il rinnovo c’è, ma senza fretta: Kvara va a scadenza nel 2027

Non è un segreto che da tempo il Napoli sia in contatto con l’entourage del calciatore per prolungare il contratto in scadenza nel giugno 2027, che per ora blinda il giocatore senza allarmare troppo Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro ha avuto qualche contatto con l’agente di Kvara, Mamuka Jugeli, ma non ha ancora trovato un accordo per prolungare. Una trattativa normale, visti i tempi, ma che il Napoli spera di poter accelerare in tempi brevi, per evitare nuovi strascichi come successo con il rinnovo di Osimhen, poi arrivato a buon fine ma dopo mesi di discussione.