Il Napoli ritorna con la difesa a 3 contro il Milan e Mazzarri inventa Kvaratskhelia

Walter Mazzarri, nel big match di domenica sera contro il Milan, è pronto a ritornare alla consueta difesa a 3.

I Partenopei sono pronti a proporre il tris di difesa visto all’Olimpico nella gara contro la Lazio e ad abbandonare la difesa a 4 schierata nell’ultima vittoria ai danni dell’Hellas Verona. Ostigard tornerà titolare a fianco di Rrahmani e Juan Jesus.

Kvaratskhelia trequartista, nuovo ruolo per il georgiano?

Mazzarri nel big match contro il Milan schiererà Kvaratskhelia trequartista. Il Napoli ha bisogno di ritrovare il georgiano nelle sue migliori condizioni, le stesse che hanno trascinato, solo un anno fa, il Napoli alla vittoria dello scudetto. Un occasione importante per il giocatore che, nella gara di domani, ha l’occasione di liberare il suo talento e ritornare ad essere decisivo.

Affianco a Kvaratskhelia, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, persiste un dubbio di formazione riguardo all’inserimento di un centrocampista per un esterno: Cajuste per Politano. Nel primo caso l’atteggiamento sarebbe più prudente con un 3-5-1-1, mentre nel secondo sarebbe più offensivo con un 3-4-2-1.

Presumibilmente vedremo in campo un 3-5-1-1, modulo provato fin da inizio settimana dal Napoli. In questo caso vedremo: Gollini in porta, in difesa Rrahmani, Juan Jesus ed Ostigard. Sulla fascia destra Di Lorenzo mentre a sinistra Mazzocchi che sostituisce lo squalificato Mario Rui. Il centrocampo sarà formato da Lobotka- Anguissa- Cajuste. Per finire Kvaratskhelia trequartista alle spalle di Simeone.