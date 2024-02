Vigilia completamente diversa per Milan e Napoli

Milan-Napoli si avvicina. Alla vigilia della sfida di San Siro Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alle ore 14 al contrario di Walter Mazzarri che ha deciso di non presentarsi in vista della gara contro i rossoneri considerato anche la difficoltà della partita e la voglia di rimanere concentrati.