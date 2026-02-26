Esonero per Simone Inzaghi | Le ultime sull’allenatore

Simone Inzaghi verso l’esonero

Il presente di Inzaghi è nero, in poche settimane una realtà idilliaca si è trasformata in inferno. Un vantaggio clamoroso in campionato dilapidato in poche settimane e la vetta sfumata potrebbero costare caro all’allenatore ex Inter. Nel mirino della critica, il tecnico potrebbe esser esonerato a breve. La vetta del campionato, che fino a poche settimane sembrava blindata, è ora occupata dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Un colpo di scena che ha fatto scivolare Inzaghi dalle stelle alle stalle, a tenerlo ‘stretto’ alla panchina al momento solo il ricco ingaggio e le difficoltà per un esonero ‘costoso’. Nelle prossime ore potrebbe esserci la svolta.