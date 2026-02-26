Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
giovedì, Febbraio 26, 2026
Home Calcio Estero Esonero per Simone Inzaghi | Le ultime sull’allenatore

Esonero per Simone Inzaghi | Le ultime sull’allenatore

L'allenatore ex Inter nel mirino della critica, esonero vicino

Di
Fabiano Corona
-
189
Inzaghi
LA DELUSIONE DI SIMONE INZAGHI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Simone Inzaghi verso l’esonero

Il presente di Inzaghi è nero, in poche settimane una realtà idilliaca si è trasformata in inferno. Un vantaggio clamoroso in campionato dilapidato in poche settimane e la vetta sfumata potrebbero costare caro all’allenatore ex Inter. Nel mirino della critica, il tecnico potrebbe esser esonerato a breve. La vetta del campionato, che fino a poche settimane sembrava blindata, è ora occupata dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Un colpo di scena che ha fatto scivolare Inzaghi dalle stelle alle stalle, a tenerlo ‘stretto’ alla panchina al momento solo il ricco ingaggio e le difficoltà per un esonero ‘costoso’. Nelle prossime ore potrebbe esserci la svolta.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598