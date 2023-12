Celtic-Feyenoord, le ultimissime sulle formazioni

Partita senza alcun valore ai fini della classifica quella tra Celtic e Feyenoord. I padroni di casa, già eliminati, hanno raccolto soltanto un punto in cinque gare disputate. Diversamente, la formazione olandese è già sicura della propria permanenza in Europa e giocherà i play off di UEFA Europa League. La gara d’andata, disputata lo scorso 19 settembre, è terminata 2-0 per il Feyenoord.

Le probabili formazioni:

CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; Iwata, O’Riley, McGregor; Furuhashi, Hyun-gyu Oh, Palma. All. Rodgers.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, López; Zerrouki, Timber, Wieffer; Minteh, Giménez, Paixão. All. Slot.