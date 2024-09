Cesena-Modena, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Si gioca questa sera all’Orogel Stadium l’anticipo della 5^ giornata di Serie B tra Cesena e Modena, con gli ospiti che saranno presenti in massa in curva saranno infatti circa 1300 i sostenitori dei canarini. Nel Cesena sarà assente Shpendi, mentre tra gli ospiti Caso sarà in campo dal 1′, con Botteghin sicuro assente

Le Probabili formazioni:

Cesena: Pisseri, Curto, Ciofi, Mangraviti, Adamo, Berti, Calò, Bastoni, Donnarumma, Antonucci, Kargbo.

Modena: Gagno, Pergreffi, Zaro, Caldara, Cotali, Palumbo, Gerli, Santoro, Magnino, Abiuso, Mendes.

Dove vederla in Tv

Partita: Cesena-Modena

Data: venerdì 13 settembre

Orario: 20:30

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN