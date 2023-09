Cessione Inter sempre più vicina | In corso due diligence, i tifosi nerazzurri sperano

In casa Inter si torna a parlare della possibile vendita societaria visto che secondo quanto riportato da Tuttosport in corso ci sarebbero due diligence che fanno ben sperare i tifosi nerazzurri, che sognano ancora certi palcoscenici per la squdra di Inzaghi.

Cessione Inter, eppur si muove?

Questo quanto riportato dal quotidiano sportivo torinese: “Secondo fonti attendibili, da qualche settimana sarebbe in corso la due diligence sui conti del club da parte del fondo di emanazione saudita (sono sempre più gli indizi che si tratti di Investcorp) che ha presentato la sua offerta per il club a Raine Group, banca d’affari americana incaricata nel trovare acquirenti per l’Inter – si legge -. Condizionale è d’obbligo perché dall’Inter, sull’argomento due diligence (ma sarebbe stata una notizia il contrario) è arrivata una smentita. Di certo qualcosa si sta muovendo intorno al club di viale della Liberazione, considerato che da più parti, in ambienti finanziari e legali milanesi, viene confermato l’ingresso in scena di un interlocutore forte per Suning”. Non ci sarebbe solo Investcorp però perchè l’altra pista sarebbe legata a Mubadala.