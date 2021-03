L’Inter si sta concentrando sul campionato mentre la proprietà si sta guardando attorno per trovare nuovi azionisti da far entrare in società. I risultati ottenuti sinora e la storia della franchigia nerazzurra hanno portato molti “possibili” investitori a bussare alla porta di Suning che sta ascoltando tutte le offerte.

Tra le tante proposte ricevute una è stata considerata la migliore e già entro fine marzo potrebbe arrivare un accordo per un finanziamento delle casse nerazzurre. Il nome del futuro partner di Suning è Fortress, che diverrebbe azionista al fianco dell’attuale proprietà. Tutto fermo invece con BC Partners sulla cessione dell’intero club.

Cessione Inter, Suning accelera: possibile accordo entro fine marzo

Nella bozza presentata dal fondo americano Fortress a Suning, ci sarebbe un finanziamento da circa 250 milioni di euro (150 subito e 100 in seguito) per dare nuova liquidità all’attuale proprietà nerazzurra. L’idea, come riporta Il Sole 24 Ore, è quella di arrivare ad un accordo tra le parti entro fine marzo.

Le altre ipotesi restano vive e dunque oltre a Fortress, Suning continua a trattare contemporaneamente con Bain Capital Credit e il fondo PIF mentre è da registrare una battuta d’arresto nei dialoghi con BC Partners.