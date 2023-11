Il presidente Steven Zhang non vuole assolutamente lasciare l’Inter e si sta muovendo per l’ottenimento di fondi utili al rifinanziamento del bond Oaktree cons con scadenza al maggio del 2024. Il dirigente sportivo nerazzurro ha avviato contatti con Sixth Street e con Ares Management.

Zhang | Il mandato consegnato a Goldman Sachs

Il quotidiano Tuttosport, in merito al rifinanziamento del prestito offerto da Oaktree nel maggio 2021 e alle intenzioni di Zhang, ha reso noto che: “L’accordo va trovato entro fine gennaio, perché i tempi tecnici legati a perfezionarlo sono di 2-3 mesi. Zhang, per andare oltre a Oaktree, guarda ancora verso gli Stati Uniti dove Goldman Sachs ha avviato i contatti con Sixth Street e Ares Management, gruppi finanziari che hanno già grande esperienza in maxi-finanziamenti a società calcistiche. Sixth Street ha infatti acquisito dal Barcellona il 25% dei diritti televisivi della Liga per i prossimi 25 anni per un totale di 519 milioni. Ares Management ha invece consentito al Chelsea di raccogliere 460 milioni per riqualificare Stamford Bridge. Cifre che indicativamente servirebbero a Suning per liquidare Oaktree e avere comunque le basi per ripartire”.