Cessione Inter, Zhang trova la svolta | Ecco il possibile scenario

In casa Inter si continua a pensare al futuro scocietario, con Zhang che sembrerebbe aver trovato la stra spianata per il futuro. Questo è quanto svelato da Marco Barzaghi, giornalista di Mediaset, che ha fatto chiarezza in vista del futuro.

Zhang-Inter, in ballo c’è il futuro dell’Inter

“Steven Zhang, sempre bloccato in Cina, potrebbe aver trovato la strada per il rifinanziamento del prestito ad Oaktree, grazie ad un fondo americano con un tasso del 15%, per rimanere ancora alla guida dell’Inter”, ha dichiarato il giornalista a Sport Mediaset XXL.