Cessione Roma, la “soap opera” Pallotta- Friedkein continua: i dettagli

Cessione Roma, la “soap opera” Pallotta – Friedkin

Cessione Roma Friedkin Pallotta | Sono mesi che si parla del passaggio di proprietà della Roma da Pallotta a Frienkein, ma la firma definitiva non sembra arrivare. Prima dell’emergenza Corona Virus era stata portata a termine la “fase del singning”, delle firme preliminari. Per la fase del “closing” si era deciso di aspettare due mesi e di far atterrare il nuovo proprietario della Roma nella capitale. La pandemia ha bloccato le trattative e potrebbe riparlarsene a settembre ma Pallotta ha dichiarato di non lasciare la Roma sola in questo momento.

Le mosse di Friedkein

Il texano per adozione sta aspettando anche il ritorno alla normalità per capire cosa succederà al calcio italiano dopo questo momento di stop forzato. Molto probabilmente le due parti potrebbero rinegoziare sulla cifra concordata. La cifra potrebbe aggirarsi intorno al centinaio di milioni.