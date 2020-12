Inter-Shaktar: emergenza a centrocampo. Conte ‘costretto’ a schierare Eriksen?

Problemi a centrocampo per Conte in vista della gara decisiva di Champions League

Una vigilia piena di incertezza quella dell’Inter in vista della gara di Champions League contro lo Shaktar. Antonio Conte deve fare i conti con l’emergenza a centrocampo. Nell’allenamento di ieri Arturo Vidal non si è allenato per un problema al flessore della coscia destra. Nicolò Barella, invece, ha rimediato un problema alla caviglia ed in forte dubbio per la partita. Oggi verranno valutate le condizioni dell’ex giocatore Cagliari e in caso di forfait due sono le opzioni: l’utilizzo di Stefano Sensi ma l’ex Sassuolo non ha ancora trovato la giusta condizione dopo il lungo infortunio oppure ci potrebbe essere una chance per Christian Eriksen che potrebbe dare una scossa alla sua stagione e una forte risposta al suo allenatore. Con Matias Vecino e Radja Nainggolan indisponibili al momento gli unici certi di giocare sono Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini.