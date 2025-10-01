Champions League, l’Inter c’è: i nerazzurri si riconfermano; Lautaro è da record

L’Inter doveva uscire vittoriosa contro lo Slavia Praga, e così è stato. Una prestazione di livello quella degli uomini di Chivu che hanno archiviato la pratica contro i ceci per 3-0 nel migliore dei modi, senza mai soffrire.

Inter, l’impronta nerazzurra domina in Europa

Ieri San Siro ha avuto modo di godersi la ThuLa, che è tornata a con il francese che fa da supporto al Toro che va a segno due volte e diventa un record man. Segna da sette edizioni consecutive di Champions League, come solo tre giocatori hanno fatto: Mbappé, Haaland e Griezmann. Nessun nerazzurro prima di lui aveva fatto un record del genere. Con la doppietta allo Slavia Praga sono 23 i gol messi a segno nella competizione europea per club più importante, dei 159 totali in maglia nerazzurra; nove dei quali realizzati nella scorsa stagione.

Non solo Lautaro Martinez, in nerazzurro funziona bene anche il turnover messo in atto da Chivu per fronteggiare il momento ricco di impegni. In questo modo si riesce a evitare di sovraccaricare i titolari e si permette anche a chi parte dalla panchina di trovare un po’ di ritmo partita. Chivu è stato bravo a non rivoluzionare il modo di giocare della squadra, ma solo a fare i giusti innesti o ritocchi.