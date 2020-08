Manchester City-Lione, i francesi in semifinale

Il Lione di Rudi Garcia batte 3-1 il Manchester City di Pep Guardiola e vole in semifinale di Champions league. I francesi già nel primo tempo si portano avanti, con un gol di Cornet al 24′. Il pareggio arriva al 69′ con De Bruyne, ma al 75′ entra in campo Dembele e spacca la partita. E’ lui, infatti, che riporta in vantaggio il Lione al 79′ e poi, all’87’, mette il sigillo per il 3-1 finale. Non bastano 5 minuti di recupero al City per riacciuffare la partita.

Il Lione giocherà con il Bayern Monaco:

Il Lione adesso troverà in semifinale la corazzata Bayern Monaco, che ha mandato a casa il Barcellona con uno storico 8-2.