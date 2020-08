Champions League Simeone:

“Ognuno ha la sua opinione. Domani giocheremo una partita importantissima contro un’ottima squadra, guidata da un allenatore giovane e preparatissimo. Il Lipsia è giunto terzo in Bundesliga, ma domani per noi conta solo vincere”. Così Diego Simeone, allenatore dell’ Atlético Madrid, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di Champions League contro l’RB Lipsia.

Champions League Simeone:

“Penso solo a preparare al meglio la gara di domani – aggiunge – e a come fare male ai nostri avversari. L’unica cosa che importa in questo momento è la partita contro il Lipsia”. “È da parecchio tempo che non giochiamo in questa competizione. La vittoria ad Anfield è stata bellissima, ma ormai fa parte del passato e non conta assolutamente nulla in vista di domani”, conclude il Cholo.