Champions, rush finale da brividi | Chi la spunterà? Calendari a confronto

Si preannuncia una volata finale per il quarto posto pronta a far divertire gli appassionati di calcio. Con la sconfitta nel derby la Lazio è praticamente fuori dalla corsa al quarto posto mentre il Napoli si è rifatto sotto con la vittoria in rimonta sul Monza nell’ultima giornata di campionato. Senza considerare la possibilità di avere la quinta squadra in Champions, analizziamo i calendari delle ultime 7 giornate che vedono protagoniste Juve, Bologna, Roma, Atalanta e Napoli.

Calendari a confronto. Quanti scontri diretti

JUVENTUS

I bianconeri sono tornati alla vittoria contro la Fiorentina ma il successo in Coppa Italia con la Lazio sembra aver ricompattato il gruppo. La Juve dovrà cercare di ottenere 3 punti sia nel derby col Torino che nella delicata trasferta di Cagliari. Poi ad attendere Madama ci saranno due scontri diretti con Milan in casa e Roma in trasferta oltre alla trasferta di Bologna e due partite più agevoli con Monza e Salernitana, entrambe in casa.

BOLOGNA

Thiago Motta sta facendo un capolavoro sulla panchina rossoblu ma il pareggio col Frosinone ha rallentato la corsa Champions. Ora il distacco dalla quinta è di soli 3 punti e il 22 aprile c’è lo scontro diretto all’Olimpico contro la Roma. Nel frattempo il Bologna sfiderà davanti ai propri tifosi il Monza per poi prepararsi al finale di stagione con Torino, Napoli e Genoa in trasferta mentre giocherà in casa con Udinese e Juventus.

ROMA

L’arrivo di De Rossi ha consentito alla Roma di tornare in lotta per il quarto posto complice un calendario fino a questo momento agevole dove negli unici big match giocati con l’ex capitano giallorosso sono arrivati una vittoria, un pareggio e una sconfitta rispettivamente contro Lazio, Fiorentina e Inter. Ora il calendario inizia a complicarsi con la sfida sul campo dell’Udinese domenica, in mezzo alle due sfide europee col Milan, e una serie di scontri diretti con Bologna (in casa), Napoli (in trasferta), Juventus all’Olimpico e Atalanta a Bergamo. Per chiudere ci saranno Genoa ed Empoli che potrebbero essere già salve.

ATALANTA

Dopo la sconfitta in rimonta sul campo del Cagliari è tempo di rialzare la testa per gli uomini di Gasperini che saranno impegnati nel doppio confronto di Europa League contro il Liverpool. A dividere le due sfide, domenica al Gewiss arriva l’Hellas Verona che ha bisogno di punti per agguantare la salvezza. I bergamaschi sono sicuramente la squadra con le partite più abbordabili da qui alla fine ma intervallate da Europa League e Coppa Italia. L’Atalanta giocherà in casa contro Empoli, Roma e Torino mentre sfiderà in trasferta Monza, Salernitana e Lecce.

NAPOLI

La situazione di 48 punti in classifica non agevola i partenopei che si trovano a -10 dal quarto posto ma con le prossime due partite contro Frosinone ed Empoli (è costata l’esonero a Garcia all’andata) che sulla carta sembrano alla portata e dove i tre punti sono obbligatori. Le ultime 5 giornate però potrebbero risultare decisive e complicate visto che si comincia il 28 aprile quando al Maradona arriverà la Roma di De Rossi. Poi la trasferta di Udine e Firenze divise dalla partita in casa col Bologna. Infine, il Napoli ospiterà il Lecce ma ci sarà da valutare la condizione di classifica del club pugliese.