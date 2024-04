Juventus, Kean e Milik in dubbio per la prossima stagione

La Juventus ascolterà le offerte in arrivo per Kean e Milik

Il mercato bianconero è in pieno svolgimento e, secondo le indiscrezioni raccolte da “Tuttojuve”, oltre a Samuel Iling Jr e Joseph Nonge Boende, la Juventus intende ascoltare e valutare le offerte per Moise Kean e Arkadiusz Milik.

Moise Kean è in scadenza di contratto il prossimo anno e si era già trasferito in prestito a Madrid lo scorso inverno (per poi tornare in patria a causa di problemi fisici). Invece, Milik ha deluso le aspettative rispetto alla scorsa stagione, quindi la Vecchia Signora valuterà le offerte intorno ai 10 milioni per il polacco. I bianconeri potrebbero rivoluzionare molti reparti nella prossima sessione di calciomercato, e il reparto d’attacco non fa eccezione.