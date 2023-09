Chelsea-Aston Villa, probabili formazioni e dove vederla

Anche quest’anno si prospetta essere una stagione complicata per il Chelsea: 5 punti in cinque partite non sono certamente un risultato soddisfacente per i tifosi dei Blues, club autore anche quest’anno di un mercato concluso con un bilancio negativo a 8 zeri, ma che nonostante ciò ha trovato solo una vittoria in questo inizio stagione.

Il Chelsea proverà dunque a riscattarsi domani pomeriggio alle 15 in casa con l’Aston Villa, che ha costruito una squadra solida ed è momentaneamente al settimo posto con 9 punti, alle spalle del West Ham.

Chelsea-Aston Villa, le probabili formazioni

CHELSEA (4-3-3): Sanchez; Malo Gusto, Disasi, Thiago Silva, Colwill; Gallagher, Enzo Fernandez, Ugochukwu; Sterling, Jackson, Mudryk. Allenatore: Mauricio Pochettino

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Kamara, Douglas Luiz; Diaby, McGinn, Zaniolo; Watkins. Allenatore: Unai Emery

Chelsea-Aston Villa, dove vederla

Sarà possibile seguire il match su Sky Sport