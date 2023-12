In uno degli incontri più attesi di questa giornata della Premier League, il Chelsea, sotto la guida di Mauricio Pochettino, ospita il Brighton di Roberto De Zerbi. Entrambe le squadre affrontano questo cruciale incontro con l’obiettivo di superare un periodo di forma altalenante. Il Chelsea, desideroso di riscattarsi dopo la recente sconfitta contro il Newcastle, si trova a dover gestire numerose assenze. Dall’altro lato, il Brighton, reduce da una vittoria rinvigorente, cerca di proseguire la sua striscia positiva nonostante gli infortuni. Questa partita promette di essere un duello tattico affascinante, con entrambe le squadre che cercano di imporsi nel cuore della classifica di Premier League.

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Chelsea è favorito per la vittoria, con il segno 1 che oscilla intorno all’1.73 su snai e 1,76 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 4.15 mentre una vittoria (segno 2) del Brighton è si trova anche a 4.25. Ecco la comparazione quote dei bookmakers:

Snai : Chelsea (1): 1,73 Pareggio (X): 4.00 Brighton (2): 4.25

: Gol Gol : Chelsea (1): 1.73 Pareggio (X): 4.15 Brighton (2): 4.20

: Sportbet : Chelsea (1): 1.76 Pareggio (X): 4.20 Brighton (2): 4.25

Momento Chelsea

Dopo una dura sconfitta per 4-1 contro il Newcastle, il Chelsea si trova in una situazione delicata. Pochettino dovrà affrontare questa sfida senza alcuni giocatori chiave a causa di infortuni e squalifiche, tra cui Fofana, Chilwell e James. La formazione prevista per il Chelsea è un 4-2-3-1, con Jackson in attacco e una linea di trequartisti composta da Palmer, Gallagher e Sterling​​​​. Assenti anche gli infortunati, Chukwuemeka, Chalobah, Nkunku e Lavia. Inoltre, Cucurella è squalificato, mentre Malo Gusto è in dubbio. La difesa sarà composta da Colwill, Badiashile, Thiago Silva e Diasi, con Caicedo e Fernandez in mediana.​

Momento Brighton

Il Brighton, guidato da De Zerbi, ha ritrovato il successo dopo una serie di risultati poco soddisfacenti, vincendo contro il Nottingham Forest. Anche il Brighton affronta problemi di infortuni, con assenze significative come Ansu Fati, Webster, March, Enciso, Welbeck, Lamptey ed Estupinàn, tutti infortunati, oltre agli squalificati Dahoud e Dunk. La formazione prevista è un 4-2-3-1, con Ferguson in attacco e supportato da Adingra, Joao Pedro e Mitoma​​​​, mentre a centrocampo agiranno Baleba e Gilmour.