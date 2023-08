Chelsea-Liverpool, probabili formazioni e dove vederla

Subito big match tra Chelsea e Liverpool

Partenza con il botto per Chelsea e Liverpool, che si sfideranno nella prima giornata di Premier League. La formazione londinese guidata dal nuovo tecnico, Mauricio Pochettino – chiamata a riscattare la disastrosa passata stagione, chiusa addirittura al dodicesimo posto in classifica – vuole partire bene davanti al proprio pubblico. Davanti a sé, però, il Liverpool di Jurgen Klopp, che ha visto sfumare la qualificazione alla UEFA Champions League nell’ultimo campionato, non vorrà deludere nuovamente i propri tifosi. Il match, in programma questo pomeriggio alle 16.30 allo stadio Stamford Bridge di Londra, sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer, Sky Sport Sport 4K, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni: