Calciomercato Lazio, anche i biancocelesti sul centrocampista del Chelsea | Ecco di chi si tratta

Calciomercato Lazio, è Casadei la nuova idea

Cesare Casadei, centrocampista del Chelsea e miglior calciatore del Mondiale Under 20 con gli azzurri, è diventato uno degli calciatori più desiderati dai club italiani. Fuori dal progetto dei Blues, il classe 2003, ex Inter, sarà ceduto in prestito dalla società londinese. Sebbene sembrasse destinato al passaggio al Leicester di Maresca, il futuro del gioiellino azzurro potrebbe essere in Italia.

Oltre al Genoa, fortemente interessato, secondo quanto riferisce Libero, anche la Lazio si sarebbe inserita nella trattativa. Il calciatore, che aveva già accettato l’offerta delle Foxes, avrebbe vacillato davanti all’interessamento dei biancocelesti, squadra che gli garantirebbe di confrontarsi con il palcoscenico europeo della UEFA Champions League.