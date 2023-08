Calciomercato Lazio, Sarri vuole un regista | Nuovo nome dall’Olanda

Wieffer nuovo nome per il centrocampo di Sarri

Il regista è sempre nei pensieri della Lazio, con Maurizio Sarri che vorrebbe un nuovo vertice basso come titolare al posto di Cataldi: oltre a Rovella, per il quale la Juventus non sembra intenzionata ad aprire ad una cessione, il nuovo nome che potrebbe fare al caso dei biancocelesti è quello di Wieffer del Feyenoord.

Calciomercato Lazio, Wieffer nuovo nome: il Feyenoord lo valuta 15 milioni

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Lazio ha avviato i contatti con il Feyenoord per Mats Wieffer, 23enne regista del Feyenoord, utilizzabile anche come interno. Vincolato fino al 2027 con il club olandese che lo valuta sui 15 milioni di euro.