Chelsea e Newcastle tornano ancora una volta a sfidarsi, stavolta in un match valido per la Carabao Cup. I Blues vogliono vendicare le sconfitte precedenti anche se il Newcastle vuole stupire(almeno in Premier). La gara di EFL andrà in onda sulla piattaforma di Dazn.

Probabili formazioni Chelsea-Newcastle:

Chelsea (4-3-3): Sanchez; James, Thiago Silva, Badiashile, Cucurella; Palmer, E. Fernandez, Caicedo; Mudryk, Jackson, Sterling.

Newcastle (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Guimaraes, Joelinton, Longstaff; Gordon, Isak, Almiron.