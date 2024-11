Cherki in vendita? Juventus e Milan ci pensano

Le notizie sulla situazione finanziaria del Lione, che giungono da oltralpe non sono confortanti, ed entro la fine di questa stagione il club francese potrebbe essere costretto a vendere i suoi migliori giocatori per far fronte ai 500 milioni di debiti.

Uno dei prezzi pregiati del Lione è Rayan Cherki, valore di mercato intorno ai 20 milioni di euro, contratto fino al 30 Giugno del 2026. Il ruolo di Cherki è quello del fantasista dietro alle punte, ed in questa stagione il classe 2003 si è messo in luce mettendo a segno due reti, con tre assist in 11 presenze.

Juventus e Milan pensano al fantasista francese da tempo, Giuntoli vorrebbe regalare a Motta una feccia in più in attacco, mentre il club rossonero lo prenderebbe come vice Pulisic.