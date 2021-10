Una carrellata dei migliori Under 23 della stagione, che saranno presentati con un approfondimento nei prossimi giorni.

La stagione ciclistica è giunta al termine e come accade ogni anno i mesi di ottobre, novembre e dicembre sono dedicati all’ingaggio di nuovi corridori.

I talent scout che operano nel ciclismo sono soliti proporre alle varie squadre professioniste i migliori giovani già alcuni mesi prima, così che non è nuovo che alcuni Under 23 riescano a mettersi in mostra tra i professionisti ancor prima di diventarlo a tutti gli effetti.

La stagione 2021, pur restando condizionata dal covid-19, ha offerto lo spunto ad alcuni ragazzi per ben figurare nelle più importanti gare di categoria, in modo da guadagnarsi la chiamata delle squadre più blasonate.

Chi spicca il volo dagli Under 23 ai Pro?

Il primo nome che viene in mente, forse perchè italiano e per essere in nuovo Campione del Mondo è sicuramente quello del corridore del Team Colpack Ballan Filippo Baroncini.

Altro talento purissimo è quello che ha dimostrato per le corse a tappe lo spagnolo Juan Ayuso, anche lui militante nelle fila del Team Colpack Ballan.

Una stagione memorabile è stata anche quella del 22enne norvegese Tobias Hallan Johannessen, che ha corso per la Uno-X Dare Development Team.

Altro corridore che farà il grande salto è l’australiano Luke Plapp, già capace di imporsi in gare aperte ai professionisti.

Fratello d’arte è Valentin Paret-Peintre, autore di una stagione molto buona nelle fila dell AG2R Citroen U23 Team.

Dedicheremo a ciascuno di questi ragazzi un meritato approfondimento nei prossimi giorni.