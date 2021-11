Il 2021 del ciclismo femminile regala anche la vittoria di Elisa Longo Borghini a Plouay. Una vittoria mai in discussione nel suo svolgimento e che regala forti emozioni anche dopo la linea del traguardo.

La campionessa italiana si prende la squadra sulle spalle dopo la caduta di Audrey Cordon-Ragot, ciclista bretone che avrebbe dovuto essere la leader della squadra.

Longo Borghini vince a Plouay: “Oggi ho vinto per Luca”

Una cavalcata inarrestabile fino al traguardo quella di Elisa Longo Borghini che aggiunge il GP di Plouay al suo già ottimo palmares. Quello che però ha colpito tutti è stata la dedica a Luca Guercilena, team manager della Trek Segafredo, che dovrà lasciare il ciclismo per curare un cancro. “Questa è una vittoria per il nostro team manager Luca Guercilena. Voglio salutarlo e augurargli buona fortuna per le sue cure. Penso che abbia bisogno di una sferzata di energia in più e speriamo di avergliela data oggi”, queste le parole al traguardo.

Un’impresa che rende ancor di più l’idea della grande forza morale e del valore della donna Longo Borghini. Quello dell’atleta è sotto gli occhi di tutti ogni volta. La sua vittoria con dedica a Plouay è un’altra grande impresa di un 2021 straordinario per il ciclismo femminile.

