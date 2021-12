Il ciclomercato 2022 vede una massiccia rivoluzione in casa Movistar con diverse operazioni sia in entrata che in uscita. Per la INEOS Grenadiers invece il colpo è Elia Viviani dalla Cofidis.

E’ un mercato che vede diverse operazioni minori e squadre che cambiano pelle, anche se i grandi big prediligono la continuità.

Ciclomercato 2022: Movistar e Intermarché attivissime, INEOS piazza il colpo

La regina del ciclomercato 2022 è sicuramente la Movistar. La squadra di Inzue rinuncia a Lopez e Soler ma li sostituisce degnamente con gli arrivi di Gorka Izaguirre, Oscar Rodriguez, Aramburu e Sosa. Una squadra molto rinnovata ma sempre competitiva.

Anche la Intermarché Wanty Gobert è stata molto attiva sostituendo i partenti Van Poppel e Eiking con i norvegesi Kristoff e Bystrom e con lo sprinter francese Petit.

La INEOS Grenadiers opera in entrata operazioni minori ma poi assesta il colpo Viviani che sarà lo sprinter del fortissimo team inglese. Fraile arriva come gregario di salita a sostituire i partenti Sosa ed Henao. Dolorosa ma necessaria la rinuncia a Gianni Moscon.

Anche la Israel Start-Up si muove bene con gli arrivi di Nizzolo e Fulgsang, che sostituiscono Greipel e Martin che appendono la bici al chiodo.

Operazioni minori per Groupama che prende Stoner, Lotto con Campenaerts e BikeExchange che arriva a Sobrero per sostiuire Chaves e Nieve.