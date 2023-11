Spagna, già qualificata, in campo questo pomeriggio alle 18 contro Cipro. Il CT, de la Fuente, sceglie il 4-3-3. Pau Torres e Le Normand, davanti ad Unai Simon, come centrali di difesa, sostenuti da Carvajal e Grimaldo sui lati. In mezzo al campo Merino accanto a Rodri e Gavi. In avanti Morata, come punta, insieme al giovane Yamal e Oyarzabal sugli esterni.

Le probabili formazioni:

CIPRO (5-3-2): Panagi; Andreou, Karo, Kyprianou, Gogic, Ioannou; Kyriakou, Charalampous, Kousoulos; Loizou, Kastanos. CT. Ketsbaia

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Pau Torres, Le Normand, Grimaldo; Merino, Rodri, Gavi; Yamal, Morata, Oyarzabal. CT. de la Fuente